Suspeito do rapto e morte de Madeleine McCann tinha acesso a cave secreta em Silves

A nova informação foi dada pelo pai de uma ex-namorada de Christian Brueckner, principal suspeito do rapto e morte da criança. O homem revelou às autoridades que a filha tinha uma vasta propriedade em Silves, com um ‘bunker’ secreto, vedado e vigiado por cães, ao qual apenas a mulher e o pedófilo alemão tinham acesso, quando Maddie desapareceu.





Leia também Ex-namorada de Christian Brueckner "tinha um espaço secreto" em Portugal guardado por cães agressivos “Ninguém sabia que a minha filha tinha a propriedade e o ‘bunker’ secreto. Até hoje, ninguém fez buscas ou tinha feito a ligação entre o local e Maddie”, disse o pai da ‘ex’ do suspeito, à polícia alemã, segundo o jornal britânico ‘The Mirror’. “É uma área escondida, com vedação e quatro cães perigosos a guardar o ‘bunker’”, revelou o homem.

A quinta fica a 61 quilómetros da Praia da Luz, no Algarve, de onde Maddie desapareceu, com três anos. Christian Brueckner é apontado pela polícia alemã como autor do rapto e morte da criança inglesa.