Um homem de 44 anos foi detido esta sexta-feira em Monção pelo crime de incêndio florestal.De acordo com a GNR de Viana do Castelo, o suspeito "estava a atear fogo em zona agrícola confinante a uma área residencial" e foi identificado com o apoio de populares que se encontravam na zona.Na sequência da ação foi apreendido um isqueiro.O detido foi constituído arguido e foi presente ao Tribunal Judicial de Monção, para aplicação das medidas de coação.