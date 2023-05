Suspeito nega em tribunal ter matado casal alemão em Baleizão

O alerta para o desaparecimento dos idosos foi dado pelo filho do casal, através da Embaixada da Alemanha em Portugal, ume vez que vive na Alemanha e não conseguia contactar os pais.

O homem suspeito de ter matado um casal alemão , em Baleizão, em Beja, negou este sábado em tribunal ser o autor dos homicídios.O suspeito admitiu ter roubado e utilizado um cartão de crédito, no entanto não assumiu ser o homicida. A mulher do suspeito, também detida por suspeitas de ser autora do crime, vai ser ouvida durante a tarde deste sábado.O casal assassinado já não era visto há cerca de um mês. O homem, de 54 anos, e a mulher, de 37, agora detidos, são suspeitos de terem matado o casal que lhes deu guarida em troca de trabalho.