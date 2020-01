Suspeito que preparava assalto a carrinha de valores iria fugir de Portugal

Um dos dois detidos quinta-feira pela PSP, no Seixal, que se estariam a preparar para assaltar uma carrinha de valores, teria planeado fugir do País logo após o golpe.Numa busca à casa do suspeito de 23 anos foi encontrado um requerimento urgente de passaporte. E tinha 11 822 euros numa conta, o que a Polícia considera incompatível com a profissão declarada de mecânico. O segundo, de 30 anos, já cumpriu 7 de cadeia por roubo.Tem pendente 5 anos por pertencer à ‘Máfia dos Ferraris’, em que fez carjackings. O advogado Marco Antão diz que ele "ia a passar casualmente no local e foi apanhado no sítio errado à hora errada". Foram libertados pelo tribunal.