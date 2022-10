Suspeitos de agredir homem em Guimarães ficam em prisão preventiva

A família suspeita de agredir com violência um homem, em Guimarães, ouviu ser decretada a medida de coação de prisão preventiva, depois depois serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial, indiciados do crime de homicídio na forma tentada agravado.A detenção de quatro suspeitos de terem agredido um homem, de 48 anos, de forma violenta em Guimarães, em duas ocasiões, ocorreu durante diligências no tribunal de Família e menores, também em Guimarães. Um casal, com cerca de 40 anos e os dois filhos de 16 e 21 anos, foram presentes ao tribunal de instrução criminal de Guimarães pela suspeita do crime de homicídio na forma tentada.Na sequência dos desacatos, também os detidos sofreram ferimentos provocados por esfaqueamento. O homem mais velho sofreu ferimentos na zona do abdômen. O mais jovem foi esfaqueado na mão e no rosto.Segundo a família, o detido de 16 anos teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica numa mão para não perder a funcionalidade dos dedos.Em setembro, a família desentendeu-se com a vítima junto a um quiosque, em Guimarães, por causa do registo de uma aposta do placard. Na altura, o homem sofreu ferimentos graves, assim como os agora detidos. Num segundo momento, as agressões ocorreram junto prédio onde todos habitam. Agressores e vítimas voltaram a ficar feridos por esfaqueamento.