Espectadores assíduos dos jogos no Estádio do Dragão, por estarem ligados a uma das claques do FC Porto, os atacantes do carro da família de Sérgio Conceição têm cadastro por roubos, furtos e tráfico de droga. Os três suspeitos podem agora vir a ser constituídos arguidos pelo Ministério Público pelos crimes de dano, ameaça e ofensas à integridade física tentada, mas ficam em liberdade.









