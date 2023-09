Suspeitos de homicídio em liberdade após passagem do prazo de prisão preventiva

O Ministério Público (MP) deixou ultrapassar o prazo de prisão preventiva de um homem e uma mulher suspeitos da morte de um indivíduo em Alverca do Ribatejo. De acordo com o jornal Público, que avança a notícia, o MP deixou passar o prazo máximo de preventiva sem ter deduzido acusação.



Segundo o diário, o juiz de instrução do Tribunal de Loures ordenou a libertação dos dois suspeitos após o advogado de um dos arguidos ter apresentado um habeas corpus para ser remetido ao Supremo Tribunal de Justiça alertando para a ultrapassagem do prazo de preventiva e, assim, ordenar a libertação.

Os dois suspeitos, conforme o CM noticiou no passado mês de fevereiro, foram detidos em flagrante pelo envolvimento na morte de um homem, com cerca de 40 anos, em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira.



Ambos têm sensivelmente a mesma idade da vítima e foram surpreendidos pela PSP com facas nas mãos e ensanguentados.