Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitos de homicídio qualificado em Chaves conhecem acórdão a 8 de novembro

Dois arguidos, a mulher de 41 anos e o homem de 26, estão acusados pelo Ministério Público.

Por Lusa | 15:39

O Tribunal de Vila Real marcou para o dia 8 de novembro a leitura do acórdão do julgamento dos dois suspeitos de um homicídio qualificado que ocorreu em janeiro de 2017 em Chaves.



O Tribunal de Vila Real começou a julgar em abril uma mulher suspeita de ter mandado matar o marido e o homem a quem alegadamente propôs o pagamento de 10 mil euros para cometer o crime.



Os dois arguidos, a mulher de 41 anos, e o homem de 26 anos, estão acusados pelo Ministério Público (MP) do crime de homicídio qualificado. O arguido está ainda indiciado pelo crime de detenção de arma proibida.



Na sessão que decorreu esta quinta-feira, no Tribunal de Vila Real, foram apresentadas as alegações finais e o coletivo de juízes agendou a leitura do acórdão para o dia 08 de novembro.



O MP pediu "uma pena nos seus limites máximos" para os dois arguidos e disse não saber o que "é mais grave", se "quem manda matar ou quem se disponibiliza a fazer isso por dinheiro".



O representante do MP realçou que este tipo de casos se está a tornar cada vez mais frequente, o que classificou como "preocupante".



Na primeira sessão do julgamento, os dois suspeitos recusaram prestar declarações. Mais tarde, o arguido falou para assumir uma participação no plano que envolvia a prática do crime, recusando, no entanto, ter sido ele a disparar.



O arguido acabou por acusar uma testemunha do caso, a mesma que denunciou os dois arguidos, de ter sido ela a disparar a arma.



Por isso mesmo, a defesa do arguido pediu uma alteração do crime, porque está acusado para cumplicidade e não coautoria material do homicídio.



A arguida acabou por refutar também responsabilidades no crime e esta quinta-feira disse mesmo que está a ser incriminada e não sabe porquê.



O advogado da arguida pediu a absolvição para a sua cliente, referiu que a prova produzida "não serve para justificar a sua ligação ao crime", disse que este processo não passa do "julgamento moral da arguida" e alertou para a existência de uma testemunha que confessou participação no homicídio, mas que não foi sequer constituída arguida.



Na sua opinião, todo o caso "nasceu com base nesse testemunho que é falso, ilegal" e "não lhe acontece nada".



O crime ocorreu em janeiro de 2017 e os suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real em maio desse ano.