Suspeitos de raptar e agredir homem em Oliveira de Azeméis começam a ser julgados no tribunal da Feira

Os quatro suspeitos, entre eles uma mulher, acusados de raptar, agredir e roubar um homem, em 2021, em Oliveira de Azeméis, mantiveram-se em silêncio perante o coletivo de juízes do tribunal da Feira, esta manhã de sexta-feira, onde começaram a ser julgados pelos crimes de sequestro, roubo e ofensas à integridade física qualificada.Segundo a acusação do Ministério Público, o grupo abordou a vítima, na via pública, em São João da Madeira, por causa de uma 'banhada' de droga. Ou seja, o agredido ter-se-á apropriado de dinheiro, que era do grupo, que tinha como destino a compra de estupefacientes.Os suspeitos obrigaram o homem a entrar num carro, levando-o para uma zona erma de Oliveira de Azeméis. O grupo agrediu a vítima durante cerca de duas horas até o deixar abandonado. Os suspeitos escaparam, de carro, levando consigo o telemóvel do homem.A vítima, que conseguiu pedir por socorro, foi levada para o hospital da Feira. Na sequência das diligências da Polícia Judiciária do Porto, e de buscas domiciliárias em Oliveira de Azeméis e na Feira, foram detidos os quatro suspeitos.