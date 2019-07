Suspeitos de roubo a instituições de crédito e casas detidos no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve dois homens indiciados pela prática de três crimes de roubo a instituições de crédito e a residências com utilização de armas de fogo, foi esta sexta-feira anunciado.Em comunicado, esta força policial refere que os detidos, de 19 e 35 anos, residentes na área do Porto e Vila Nova de Gaia, terão presumivelmente cometido os crimes entre fevereiro a março deste ano."As diligências de investigação subsequentes à detenção permitiram ainda a recolha de material probatório relevante para a globalidade dos crimes pelos quais estão indiciados", salienta.Depois de terem sido presentes ao juiz de instrução criminal, os arguidos ficaram sujeitos a apresentações bissemanais no posto policial da área de residência.