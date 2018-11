Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitos de roubo e sequestro na Figueira da Foz detidos pela PJ

Detidos vão ser esta quarta-feira presentes a tribunal para determinação de eventuais medidas de coação.

17:32

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de dois homens, com 19 e 21 anos, suspeitos de um crime de roubo com sequestro de outro jovem, de 23 anos, em setembro, na Figueira da Foz.



Em comunicado, a PJ adianta que os dois suspeitos "atraíram a vítima a um local, junto à praia, pelas 22h00, onde sob a ameaça de uma arma branca a obrigaram a entregar o dinheiro que trazia consigo, bem como um telemóvel".



Depois, o jovem de 23 anos "foi coagido a entrar numa viatura" e conduzido a um estabelecimento comercial de que é proprietário "onde os suspeitos se apropriaram de vários artigos de vestuário".



" A vítima foi também obrigada a entregar o seu cartão bancário e a revelar o código secreto", afirma a PJ, adiantando que na posse do cartão os dois suspeitos efetuaram levantamentos de dinheiro.



"Dias depois, a vítima ainda foi coagida a efetuar transferências bancárias e ameaçada a não dar conhecimento dos factos às autoridades policiais", acrescenta o comunicado, referindo que nas diligências de prova efetuada os elementos da Diretoria do Centro da PJ apreenderam "alguns dos artigos roubados".



Na nota, a PJ indica ainda que os dois suspeitos serão esta quarta-feira presentes a tribunal para determinação de eventuais medidas de coação.