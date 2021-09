Suspeitos de tráfico de droga em Aveiro recusam falar em tribunal

Remeteram-se ao silêncio os dois homens que começaram a ser julgados, esta manhã de terça-feira, pelo tribunal de Aveiro, pela suspeita do crime de tráfico de droga praticado na região de Aveiro.Uma mulher, que também é arguida neste processo, e companheira de um dos arguidos, faltou à audiência de julgamento.Os arguidos foram detidos, em julho, 2018, na sequência de uma operação de investigação da PSP de Aveiro. Na altura, foram apreendidas cerca de 1100 doses de haxixe, 5 mil euros euros e registos de conta correntes. Durante as diligências, as autoridades interceptaram dezenas de consumidores de haxixe após terem comprado a droga aos arguidos.A rede traficava e comercializava a droga em Aveiro, Ílhavo, com principal incidência na Gafanha da Nazaré e em Águeda.