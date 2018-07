Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitos de vários disparos em Tomar detidos e em prisão preventiva

Detidos provocaram danos e um ferido ligeiro.

Por Lusa | 15:25

A Polícia Judiciária deteve quatro pessoas suspeitas de terem disparado contra habitações e uma viatura no passado dia 03 de junho em Tomar, por "quezílias de vizinhança", provocando danos e um ferido ligeiro.



Os detidos, todos membros da mesma família, com idades entre os 29 e os 45 anos, foram detidos durante a operação "Nabância", realizada entre a madrugada de quarta-feira e a manhã de quinta-feira por elementos do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária (PJ), com o apoio operacional da Diretoria do Centro (Coimbra), no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém.



Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ afirma que, ouvidos em primeiro interrogatório judicial, dois dos detidos vão ficar em prisão preventiva e os outros dois com obrigação de apresentações semanais às autoridades, estando todos proibidos de contactar entre si.



A operação decorreu no cumprimento de mandados de detenção que visavam três suspeitos de diversos crimes relacionados com a posse e uso de armas de fogo proibidas, tendo uma quarta pessoa sido detida durante as buscas.



No total, foram apreendidas duas pistolas e mais de uma centena e meia de munições de diversos calibres, afirma a nota.



Os detidos têm antecedentes criminais, tendo um deles já cumprido pena de prisão.



Segundo o comunicado, na origem da operação estão factos ocorridos no dia 03 de junho, quando "os suspeitos, todos da mesma família, movidos por quezílias de vizinhança, terão alegadamente realizado diversos disparos de armas de fogo contra habitações e uma viatura, provocando diversos danos, atingindo ainda uma pessoa que sofreu um ferimento ligeiro".