Suspeitos de vários roubos em Cascais em prisão preventiva

Assaltaram três farmácias, uma papelaria, um supermercado e uma óptica.

16:35

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Cascais, deteve na quarta-feira dois homens suspeitos de diversos roubos no concelho de Cascais, entretanto sujeitos a prisão preventiva, anunciou hoje a polícia em comunicado.



Fonte da PSP explicou à Lusa que as detenções foram efetuadas na sequência de uma investigação relacionada com a prática de diversos roubos em estabelecimentos comerciais, em Cascais, que ocorreram entre novembro e janeiro.



Na quarta-feira, a polícia "deu cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão domiciliários, três dos quais na zona de Alcoitão, e um outro em São Domingos de Rana, tendo ainda logrado intercetar e deter através de mandados de detenção emitidos pela Autoridade Judiciária dois suspeitos do sexo masculino, de 29 e 16 anos, e apreender diverso material diretamente relacionado com a prática dos ilícios", segundo comunicado.



Os suspeitos assaltaram três farmácias, uma papelaria, um supermercado e uma óptica, abrangendo as zonas geográficas de Carcavelos, Parede e S. Domingos de Rana, dá conta a mesma nota.



"Além das situações referidas, tendo em conta a descrição dos suspeitos, modo de atuação e tipo de objetos subtraídos, há a forte convicção de que os mesmos são autores de diversos outros roubos no concelho de Cascais, pelo que se dará continuidade às investigações", salienta ainda a PSP.



Os suspeitos dos assaltos já foram presentes ao DIAP de Cascais e estão agora sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.