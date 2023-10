Os suspeitos no processo ‘Tempestade Perfeita’ queriam qualquer pessoa como ministro da Defesa menos Jorge Seguro Sanches. Foi Paulo Branco, arguido e ex-funcionário da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), que manifestou essa posição numa conversa com Miguel Santos, então subdiretor da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), que foi escutada pela Polícia Judiciária.









