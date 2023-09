Suspensão de 45 dias para agente da PSP que atacou GNR de etnia cigana no Facebook

Um agente da PSP foi suspenso por 45 dias por partilhar um texto discriminatório na rede social Facebook, segundo avança esta sexta-feira o Jornal de Notícias (JN). O agente criticou a entrada de um elemento de etnia cigana para a GNR.O texto foi partilhado na página pessoal do polícia e num grupo com o nome "Comunicade Chega". Segundo o JN, o homem deu conta de que a GNR tinha acabado de formar um guarda de etnia cigana."Isto de per si não diz nada de especial, nem queremos tão-pouco fazer juízos de valores, mas além da sua postura não aparentar ser a mais correta, é no mínimo estranho que o guarda em questão seja, alegadamente, reconhecido localmente como vendedor de produtos contrafeitos, o que configura a prática de um crime", escreveu o agente acompanhando a publicação de uma foto do militar a quem deu o nome de "O GNR cigano".O JN avança ainda que a sanção disciplinar aplicada pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, foi suspensa na sua execução por um ano. O "comportamento exemplar" do agente fez com que a pena não fosse mais dura.Por ser considerado um crime de discriminação e incitamento ao ódio e violência, a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) enviou o caso para o Ministério Público.