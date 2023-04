Suspensas buscas aquáticas por norte-americano desaparecido em Vila do Bispo

As buscas aquáticas pelo cidadão norte-americano que se encontra desaparecido desde sexta-feira foram esta segunda-feira suspensas, disse à Lusa o comandante local da Polícia Marítima de Lagos, indicando que nos próximos dias vão apenas prosseguir buscas em terra.

"Hoje [segunda-feira] é o primeiro dia em que fizemos buscas subaquáticas, que suspendemos depois de ter sido batida toda a zona de pedras e grutas onde a vítima pudesse estar presa", adiantou à Lusa Pedro Palma, acrescentando que o perímetro de buscas no mar abrangeu cerca de 1.400 metros.

O cidadão norte-americano de 27 anos está desaparecido desde sexta-feira, depois de ter mergulhado de uma arriba, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, tendo a operação de mergulho sido iniciada hoje [segunda-feira] de manhã, já que antes as condições não eram favoráveis, devido ao mar agitado.

No domingo, uma equipa de mergulhadores da Polícia Marítima tentou, por três vezes, procurar o jovem desaparecido, junto à falésia, mas as condições do mar impediram sempre os submarinistas de fazerem uma verificação debaixo de água, esclareceu o comandante local da Polícia Marítima de Lagos.

De acordo com Pedro Palma, não vão repetir-se buscas por mar e subaquáticas, uma vez que o grau de incerteza quanto à localização do corpo é muito elevado, mantendo-se, a partir de agora, apenas as buscas por terra.

"Nos próximos dias vamos continuar com buscas terrestres no areal das praias das proximidades - Martinhal, Zavial, Ingrina -, com patrulhas dos bombeiros e da Polícia Marítima", concluiu aquele responsável.

O homem encontrava-se a caminhar, acompanhado por uma pessoa, junto de uma arriba entre a praia do Barranco e a praia da Ingrina, quando terá alegadamente mergulhado para o mar, tendo acabado por desaparecer.

O alerta para o desaparecimento foi recebido cerca das 20h00 de sexta-feira.

Após o incidente, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima prestou apoio à pessoa que acompanhava a vítima.