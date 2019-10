Suspensas buscas para encontrar estrangeiro que caiu ao mar em Peniche

A Capitania de Peniche interrompeu às 18:00 desta segunda-feira as buscas para encontrar um homem, com nacionalidades coreana e norte-americana, que caiu à água na zona do Cabo Carvoeiro, naquela cidade do distrito de Leiria, disse o seu comandante.Vasco Cristo disse à agência Lusa que as buscas aéreas pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa e, no mar, pela lancha do Instituto de Socorros a Náufragos foram interrompidas pelas 18:00, devido ao nevoeiro e ao cair da noite, e vão ser retomadas na manhã de terça-feira.As buscas em terra pelos bombeiros e PSP vão continuar.A vítima é um homem de cerca de 60 anos e com as nacionalidades coreana e norte-americana, que se "encontrava em zona de perigo junto à água", na companhia de uma mulher, quando foi levado por uma onda, explicou o responsável.O alerta para as autoridades foi dado pelas 15:30, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).No local, pelas 17:30, estavam 29 operacionais, 10 veículos e um meio aéreo, de acordo com a página da ANEPC.