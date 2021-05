Suspensas buscas para encontrar homem que desapareceu no mar da Madeira

As buscas para encontrar o homem que desapareceu no mar da costa sul da Madeira, na área de Santa Cruz, foram suspensas hoje e serão retomadas na segunda-feira, indicou o comandante da Zona Marítima da região autónoma.

"Infelizmente, as buscas foram infrutíferas", disse à agência Lusa Guerreiro Cardoso.

O responsável referiu que, na segunda-feira, serão utilizados os mesmos meios - uma lancha da Polícia Marítima e outra do Instituto de Socorro a Náufragos -, mas o dispositivo deverá ser reforçado com a participação de uma embarcação do SANAS - Associação Madeirense para Socorro no Mar.

O homem, de 52 anos, está dado como desaparecido no mar desde a noite de sábado, na zona da Atalaia, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, leste da Madeira.

O alerta foi dado por um familiar à Polícia de Segurança Pública (PSP), que depois contactou a autoridade marítima.

As buscas estendem-se entre o Garajau e Santa Cruz, sendo que em terra estão a cargo da Polícia Marítima e da PSP.