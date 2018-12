Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspensas buscas para encontrar viatura que terá caído ao Guadiana em Elvas

Alerta foi dado aos bombeiros de Elvas, por um pescador lúdico, que alegou ter visto um veículo no rio.

23:26

As autoridades suspenderam às 21h12 as buscas no rio Guadiana, perto de Elvas, no distrito de Portalegre, para encontrar uma viatura que terá caído esta segunda-feira à água, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que as buscas, suspensas por "falta de condições de visibilidade e baixa temperatura", vão ser retomadas na terça-feira, às 08:30.



O alerta foi dado aos bombeiros de Elvas, por um pescador lúdico, que alegou ter visto um veículo no rio.



O pescador disse aos bombeiros que viu uma viatura nas águas do Guadiana quando atravessava a ponte da Ajuda, que liga Elvas a Olivença (Espanha).



Fonte da GNR informou que "não há qualquer participação de pessoa desaparecida, que se possa relacionar com esta situação".



Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 11h48, tendo as operações de busca envolvido 29 operacionais de seis corporações de bombeiros do distrito de Portalegre, auxiliados por 13 veículos e duas embarcações, incluindo mergulhadores, além da GNR.