Suspensas buscas por homem de 49 anos desaparecido no concelho de Beja

As autoridades suspenderam na terça-feira as buscas para encontrar um homem de 49 anos dado como desaparecido desde sábado em Baleizão, concelho de Beja, e a Polícia Judiciária está a investigar o caso, disse esta quarta-feira fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que as buscas realizadas pela GNR foram suspensas na terça-feira, cerca das 17h30, acrescentando que "a investigação do desaparecimento do homem está agora a cargo da Polícia Judiciária".

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, os bombeiros suspenderam as buscas na terça-feira, pelas 17h50.

O homem, trabalhador agrícola, está desaparecido da sua residência, no Monte das Marianas, desde sábado à tarde, tendo um familiar dado o alerta para o desaparecimento à Guarda Nacional Republicana (GNR) no domingo, cerca das 17h00, de acordo com a fonte daquela força de segurança.

Os militares da Guarda iniciaram de seguida as buscas, adiantou.

De acordo com fonte do comando sub-regional, a GNR pediu apoio aos bombeiros para participarem nas buscas, na segunda-feira, às 10h15.

As buscas envolveram a GNR, com várias valências, bombeiros das corporações de Beja, Moura, Serpa, Cuba e Vidigueira, e elementos da Força Especial de Proteção Civil.