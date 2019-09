Suspensas buscas por homem de 61 anos desaparecido em Boticas

A GNR suspendeu esta sexta-feira as buscas por um homem de 61 anos que está dado como desaparecido desde terça-feira na aldeia de Ardãos, concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, disse fonte desta força policial.A fonte referiu que, até ao momento, não foi encontrado qualquer indício do homem, pelo que as buscas que envolvem maior número de operacionais foram suspensas, garantindo, no entanto, que se vai manter o patrulhamento de militares por este território.As buscas tiveram início na quarta-feira, após o alerta de familiares à Guarda, mas o homem já estaria desaparecido desde terça-feira.A operação decorreu com apoio dos bombeiros de Boticas e incidiu na aldeia de Ardãos, freguesia de Ardãos e Bobadela, e nas suas imediações.