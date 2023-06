Uma mulher, de 42 anos, e um homem, de 34, recluso na cadeia de Custoias, estão a ser julgados no Tribunal de Matosinhos por tráfico agravado, depois de terem sido apanhados a tentar introduzir 207 doses de droga no estabelecimento prisional. A sentença deverá ser conhecida esta terça-feira.





O caso aconteceu em maio de 2022 durante uma visita da arguida ao então namorado, a cumprir dois anos e oito meses de prisão por posse de arma proibida e tráfico de droga. Para que as várias doses de heroína, cocaína e canábis não fossem detetadas, a mulher ocultou a droga no sutiã. Durante a visita, retirou o produto estupefaciente do sutiã e entregou-o por baixo da mesa ao namorado, que o escondeu depois dentro das calças junto aos genitais. As substâncias viriam a ser detetadas durante uma revista ao recluso.