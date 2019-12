Talhante massacrou pastor alemão da 'ex' e acabou no hospital

O homem de 38 anos que matou e esfolou Roxi, uma cadela Pastor Alemão, no Montijo, no domingo passado, teve de ir ao hospital após o massacre do animal.Dilshod Khodjaev, do Uzbequistão, trabalha numa empresa de enchidos no Montijo. Ao final da tarde de domingo, 22 de dezembro, matou à facada a cadela Roxi, propriedade da namorada de 66 anos - que ontem causou polémica nas redes sociais ao defender o homem e dizer que não tem medo de voltar a casa.Depois esfolou e esquartejou o animal, temperando as coxas da cadela para as deixar depois no frigorífico. Ter-se-á ferido durante a chacina de Roxi e deslocou-se ao hospital do Montijo para receber tratamento.