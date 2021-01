O advogado Ricardo Sá Fernandes, advogado no caso de Tancos testou positivo à Covid-19. O julgamento que se encontrava em curso fica, assim, adiado.Ao que oapurou, todos os advogados que estiveram presentes na sessão do julgamento que ocorreu no dia 5 de janeiro, no Tribunal de Santarém, vão ser testados ao coronavírus.Em atualização