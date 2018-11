Ferro Rodrigues deu posse a comissão parlamentar de inquérito ao furto de Tancos

Ato da posse foi feito numa cerimónia que se prolongou por 16 minutos.

Por Lusa | 17:35

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, deu posse esta quarta-feira à comissão de inquérito ao furto de material militar de Tancos, numa cerimónia que se prolongou por 16 minutos.

O ato da posse foi marcado pela dúvida, levantada pelo deputado do PSD Carlos Peixoto, sobre o eventual conflito de interesses do deputado do PS Filipe Neto Brandão, dado que é membro do Conselho de Fiscalização dos Sistema de Informações da República (CFSIRP).

Carlos Peixoto questionou Ferro Rodrigues sobre se levantaria a dúvida à Comissão parlamentar da Ética e o presidente do parlamento respondeu que não o faria.