Tânia Reis, antiga advogada de Rosa Grilo - condenada a 25 anos de prisão pelo homicídio do marido, o triatleta Luís Grilo -, e o ex-inspetor da PJ João de Sousa, que participou na defesa da viúva como perito forense, começam esta quinta-feira a ser julgados por um crime de favorecimento pessoal no Tribunal de Vila Franca de Xira.Segundo a acusação, está em causa a plantação de provas (fragmentos de bala e invólucros) no local do crime para favorecer Rosa Grilo.