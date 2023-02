A TAP está a ser acusada de não pagar curso que suspendeu, na pandemia, a 15 candidatos a piloto. Entre os lesados estava André Serra, o piloto que morreu, no ano passado, a combater um fogo florestal em Foz Coa.André deixara a Força Aérea para ingressar na TAP, mas o cancelamento do curso deixou-o sem emprego e com dívidas. O advogado da TAP chegou a apresentar uma proposta de indemnização de 35 mil euros, para os herdeiros de André e as restantes 14 pessoas, mas ainda nada foi pago. Há onze dias os julgamentos foram suspensos.