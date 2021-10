TAP diz estar "empenhada" em cumprir acordos de emergência face a críticas de sindicato

A TAP garantiu que estava "empenhada" em cumprir os acordos de emergência que assinou com os sindicatos, depois de o SNPVAC ter convocado uma assembleia-geral para debater o não pagamento de horas extra na companhia.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da transportadora disse que "está empenhada em cumprir escrupulosamente este e todos os acordos de emergência assinados recentemente com todas as forças sindicais".

De acordo com a mesma fonte, "sempre que surgem dúvidas interpretativas sobre os mesmos, estas são tratadas de boa fé e em sede própria", sendo que "neste caso concreto, a TAP tem estado em diálogo permanente e constante com o SNPVAC [Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil]", garantiu a companhia aérea.