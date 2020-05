TAP revê plano de voos e aceita ‘plano B’ do Estado

A administração da TAP voltou atrás e vai rever o plano de voos anunciado pela companhia aérea para junho e julho, que servia de retoma da companhia aérea, e que quase só contemplava ligações aéreas a partir de Lisboa.

O conselho de administração esteve esta quarta-feira reunido e debateu um plano alternativo de rotas apresentado pelos administradores nomeados pelo Estado na companhia aérea e que foi trabalhado em conjunto com autarcas das regiões mais penalizadas, com a indústria e com o setor do turismo. Segundo apurou o CM, a proposta alternativa dos gestores públicos acabou por ser acolhida pela restante administração.

O CM sabe que têm existido reuniões para a preparação do documento alternativo para a retoma de voos da companhia aérea, coordenado pelo Governo, com o objetivo que dará já resposta às fragilidades apontadas por políticos, Chefe de Estado, primeiro-ministro, partidos da oposição, autarcas e comunidades intermunicipais. Sobretudo às críticas relativas à falta de oferta de ligações, a curto prazo, para os aeroportos do Porto, Faro.

O plano de retoma apresentado pela companhia na segunda-feira passada determinava que, em junho, apenas três voos semanais fossem realizados entre Lisboa e Porto. Aliás, das 27 ligações semanais em junho e das 247 previstas para julho, a maioria partia de Lisboa.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro reforçou em declarações à Lusa que "não tem credibilidade qualquer plano de rotas definido pela TAP sem a prévia informação sobre a estratégia de reabertura de fronteiras definida pela República Portuguesa". António Costa disse mesmo ver-se "obrigado a recordar à comissão executiva da TAP os deveres legais de gestão prudente e responsável da companhia".