Tarado invade casas e tenta violar menor no Marco de Canaveses

A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem de 47 anos, residente numa aldeia de Marco de Canaveses, por crimes de abuso sexual de criança e de importunação sexual.Atacou uma menor, atualmente com 15 anos, e o tribunal decretou que se mantenha a uma distância mínima de 250 metros. O problema é que agressor e vítima têm residência a 200 metros um do outro.A investigação da PJ apurou que o suspeito é já conhecido entre a vizinhança por praticar atos exibicionistas. Aliás, aproveitando o facto de muitos dos moradores deixarem a porta aberta ou mesmo com a chave de fora, invadia as residências e masturbava-se perante certas pessoas.Só que, provavelmente desvalorizando aquela situação, as vítimas, nestes casos todas maiores de idade, decidiram sempre não apresentar queixa contra o homem, atualmente desempregado.O tarado sexual levou os seus ímpetos até ao ataque a uma menor, que tentou mesmo violar e com a qual "praticou atos sexuais de relevo", sublinha a Judiciária do Porto, dando conta de que os abusos ocorreram "pelo menos por três vezes e ao longo de três anos", também naquela aldeia.Suspeito dos crimes de abuso sexual de criança e de importunação sexual, o detido foi levado a tribunal, ficando obrigado a permanecer a um mínimo de 250 metros da menina, sendo que, ao que oapurou, as residências de ambos ficam separadas por apenas 200 metros.