Tarado português preso em Espanha por espiar 10 inquilinas no chuveiro

Um português, de 45 anos, foi preso pela Polícia Nacional espanhola em Palma de Maiorca, por suspeitas de ter espiado pelo menos dez hóspedes da casa de que é proprietário, com recurso a pequenas câmaras de videovigilância na casa de banho.O tarado foi apanhado por uma das vítimas, que se apercebeu de um pequeno mecanismo por cima do chuveiro da casa de banho. O senhorio disse tratar-se de um repetidor de wi-fi (internet sem fios) mas, após conversa com duas companheiras de quarto, a jovem percebeu que se tratava de uma microcâmara. Foi feita queixa à Polícia que recolheu gravações e outras provas que apontam para que cometesse este tipo de crimes desde 2017.