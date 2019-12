Tarado que se masturbava em frente a escolas e igrejas fica em liberdade

Um homem que se masturbava dentro de um carro junto à igreja e das escolas Padre Alberto Neto e Leal da Câmara, em Rio de Mouro, e foi absolvido pelo Tribunal de Sintra, viu agora a Relação de Lisboa condená-lo por três crimes de abuso sexual de criança, mas apenas a 2 anos e 7 meses de pena suspensa, pelo que o tarado está em liberdade.Segundo o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, a que oteve acesso, o homem foi apanhado em junho de 2016, após ter, por várias vezes, baixado as roupas e agarrado o pénis, masturbando-se "num local de passagem de alunos menores."Uma menina de 11 anos foi confrontada duas vezes pelo tarado, que nunca saiu do carro - propriedade do pai -, embora abrisse as portas. Uma criança de 12 anos foi também surpreendida duas vezes em poucos dias, sempre pela hora de almoço.Acabou apanhado, ao final da tarde, em flagrante pela PSP, dentro do carro e pouco depois de ter sido visto por duas raparigas de 11 anos. Uma das vítimas "começou a andar muito nervosa, com um sono agitado e com receio de ir para a Escola, acordando diariamente com receio de encontrar o arguido", descreve o acórdão.O homem, que vive com os pais, viu o Tribunal de Sintra considerar que não praticou os atos "para satisfação do seu prazer sexual", dando validade à sua desculpa que se masturbava no carro para não ser surpreendido pelos pais em casa, o que motivou o recurso do Ministério Público - aceite pela Relação de Lisboa.