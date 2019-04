Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tarado sexual ataca oito mulheres na Amadora

Predador é suspeito de violar menor, de 16 anos.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:15

Esperava as vítimas em locais escuros, sempre a partir das 21h00. O predador sexual que, em fevereiro e março, atacou oito mulheres entre os 16 e os 37 anos, na Amadora, foi detido pela PSP e colocado em prisão preventiva.



Num dos crimes chegou a ameaçar a vítima com uma pistola elétrica, que lhe foi apreendida.



Em casa do homem, de 39 anos, estavam ainda as peças de roupa que as vítimas descreveram como usadas em todos os crimes: casaco preto e gorro.



O predador atacava no Casal de S. Brás e Falagueira. É suspeito de ter consumado a violação de uma estudante de 16 anos, que ia com um colega a caminho de casa.



Mas a rapariga deixou de ir à escola e não apresentou queixa. A única denúncia deste caso é do colega, que terá assistido, mas ameaçado com uma faca, não deu o alerta.



Nos outros casos escolheu mulheres sozinhas. Agarrava por trás e apalpava-as.



O estafeta de profissão foi apanhado em flagrante quando perseguia uma mulher.