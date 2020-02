Tarado sexual ataca raparigas menores em Lagoa

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por atacar sexualmente raparigas menores, em Lagoa, nos últimos meses. Segundo oconseguiu apurar, há duas vítimas identificadas pelas autoridades, mas este número pode ser muito maior.As agressões de cariz sexual terão ocorrido no final de 2019, em plena via pública, mas num local pouco frequentado. As duas vítimas já identificadas, de 13 e 17 anos, segundo a PJ, "foram sujeitas a práticas de cariz sexual, por meio de violência e contra as respetivas vontades".Segundo oconseguiu apurar, as jovens terão sido abordadas pelo suspeito, de 34 anos, primeiro com termos obscenos e em seguida apalpadas nos órgãos sexuais. Apesar do predador ter usado a violência para a prática dos crimes sexuais, as vítimas conseguiram fugir e as violações não foram concretizadas.O tarado sexual, pedreiro de profissão, foi identificado e detido pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Portimão. O homem é suspeito da prática dos crimes de coação sexual. O mesmo indivíduo, segundo revelou ainda a PJ, terá igualmente praticado, noutra ocasião, crimes de importunação sexual. E apesar do suspeito já ter sido detido, a investigação continua no sentido de tentar identificar mais vítimas.O predador sexual vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Portimão, para aplicação das medidas de coação, enquanto aguarda por julgamento.