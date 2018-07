Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tarifas e licenças de táxis ainda sem consenso

Das 13 medidas apresentadas nem todas foram consensuais.

Por J.S. | 09:23

A Antral e a Federação Portuguesa de Táxi defendem tarifas sazonais mas a Direção-Geral das Atividades Económicas diz que o momento não é "oportuno".



A Antral e a Federação Portuguesa de Táxi defendem tarifas sazonais mas a Direção-Geral das Atividades Económicas diz que o momento não é "oportuno".



Também a caducidade e exploração de licenças geram opiniões diferentes. Pelo menos 7 medidas são consensuais.