Recuperados da Covid há três meses já podem receber a vacina Covid. Task Force apela a "maior brevidade possível"

Todas as pessoas que recuperaram de infeção por Covid-19, diagnosticada há pelo menos três meses, e que ainda não tenham sido vacinadas contra a doença, devem comparecer num centro de vacinação Covid-19, recorrendo à modalidade "casa aberta".A Task Force alerta ainda que a deslocação deve ser feita com a maior brevidade possível porque os centros de vacinação serão em breve utilizados para a vacinação da gripe.A modalidade "Casa Aberta" está a funcionar sem restrições às faixas etárias e as segundas doses podem ser administradas num centro de vacinação diferente do local onde foi administrada a primeira dose.

Pode consultar todos os horários da modalidade "Casa Aberta" em: https://covid19.min-saude.pt/casa_aberta/