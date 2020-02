Tatuador cadastrado foi punido pela 12ª vez em Matosinhos

Já tem cadastro por furto, roubo, coação, tráfico de droga, falsidade de testemunho e condução sem carta. Desde 2007, Bruno Silva, de 29 anos, teve 11 contactos com a Justiça. Esta segunda-feira à tarde, o tatuador voltou a ser condenado, em Matosinhos, desta vez por ter disparado acidentalmente sobre o abdómen de um amigo, de 18, durante uma brincadeira com um revólver, após outro amigo ter dito que a arma lembrava o jogo ‘GTA’, no qual os jogadores podem simular que cometem crimes violentos.Bruno Silva foi condenado a dois anos e meio de prisão, suspensa, por ofensas à integridade física por negligência consciente e posse de arma proibida. Tem ainda de pagar 18 mil euros de indemnização à vítima, dos quais cinco mil têm de ser pagos durante o período da suspensão. O valor é referente ao medo que a vítima teve de morrer."Isto foi um acidente, não há dúvidas. O senhor teve muita sorte de a vítima não ter morrido em consequência desta brincadeira. Esta é a sua 12ª condenação. A ver se emenda caminho. Faça contas à sua vida e não se meta em trabalhos", disse a juíza Catarina Almeida. O arguido estava em prisão domiciliária, mas a juíza libertou-o após a leitura do acórdão.O acidente ocorreu a 3 de maio do ano passado, na casa do arguido, em Perafita. A vítima sobreviveu, mas tem três cicatrizes na barriga e vive com dois projéteis da bala - que Bruno Silva não percebeu ter ficado no tambor do revólver -, alojados entre o coração e o abdómen.