Tatuador mata mecânico que não lhe devolveu equipamento informático emprestado em Guimarães

A Polícia Judiciária de Braga anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 31 anos indiciado pela morte do mecânico Felix Fernandes, em Guimarães.



O suspeito, conhecido da vítima, atingiu o mecânico com um golpe no abdómen, na passada terça-feira, junto à oficina onde a vítima trabalhava. Os dois terão discutido devido ao empréstimo de um equipamento informático usado na mecânica automóvel que o agora detido tinha emprestado à vítima.





Após o ataque o agressor fugiu do local. Foi detido pela PJ em tempo recorde e vai ser presente a juiz na sexta-feira.