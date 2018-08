Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxa de 2 euros por dormida gera críticas no turismo

Empresários temem que cobrança afaste turistas de Vila Nova de Gaia.

Por Manuel Jorge Bento | 09:06

A criação de uma taxa turística em Vila Nova de Gaia - um euro por dormida de outubro a março e dois euros na época alta - gerou duras críticas dos donos de empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local. Por exemplo, a Orbitur refere "um agravamento médio no custo das pernoitas na ordem dos 25 a 30%" no caravanismo. O regulamento da taxa de cidade é discutido, segunda- -feira, na reunião de câmara.



Os responsáveis de um hostel junto ao Douro referem mesmo que, com a nova taxa, "os preços vão aumentar, a ocupação diminuir e o que se pensa ser dinheiro ganho, vai ser dinheiro perdido".



Um outro empresário recorda as taxas municipais altas e o estacionamento cobrado na zona histórica, referindo que "Gaia é o concelho com maior dívida do País e que, por isso, já exige mais dos seus munícipes, por exemplo, na água".



Há ainda quem tema o pior, ou seja, "que esta medida desproporcionada afaste o turismo e os turistas, e outro destino se imponha ao Porto". Em igual sentido, afirmam proprietários de alojamentos locais que a taxa "só serve para enriquecer momentaneamente a autarquia, prejudicando os gestores e proprietários, tirando os turistas para outras zonas".



A Câmara de Vila Nova de Gaia justifica a cobrança com a necessidade de investir na limpeza e em utilidades afetas à atividade turística. Refere que, em 2016, o concelho registou quase 600 mil dormidas.



A taxa será cobrada nos alojamentos, aos maiores de 16 anos, por noite. Fica isento quem se deslocar por tratamento médico ou for portador de deficiência.



Os grupos que ficam alojados por questões profissionais, desportivas ou outras fora do âmbito turístico, pagam metade do valor regulamentado.