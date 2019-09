Taxa falsa cobrada a empresários com casas turísticas em Portimão

Os empresários turísticos com espaços de Alojamento Local situados em Portimão estão a receber um e-mail a exigir o pagamento de uma taxa falsa.A Câmara Municipal de Portimão lançou um alerta para o esquema de burla.Segundo oconseguiu apurar, os empresários que exploram casas turísticas receberam um falso e-mail exigindo em nome do Turismo de Portugal o pagamento de uma alegada "taxa anual liberatória única", que as autoridades garantem que "não existe".O e-mail refere uma deliberação da Câmara de Portimão em relação à criação da taxa municipal turística de dormidas, que ainda não entrou em vigor, e a aplicação de uma suposta "taxa anual liberatória única", com o valor de 145 euros, que terá que ser paga "até ao dia 30 de setembro de cada ano".O documento de cobrança apresenta uma referência multibanco para pagamento e ameaça com a aplicação de "uma nova taxa" caso não seja liquidado o valor.O Turismo de Portugal já alertou os empresários que o e-mail "é falso" e garante que a conta não lhe pertence, "nem o teor da mensagem é verdadeiro".Também a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal já avisou os associados. Esta quinta-feira foi a vez da Câmara de Portimão alertar "o setor empresarial visado para este esquema de burla".A autarquia garante que estão a ser "tomadas medidas no sentido de identificar e responsabilizar o(s) autor(es) desta tentativa de fraude".