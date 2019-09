Taxa turística avança em Faro

A taxa turística vai começar a ser cobrada no concelho de Faro no dia 1 de março do próximo ano, segundo consta do regulamento municipal publicado pela autarquia, na terça-feira, em Diário da República.Os turistas com idade igual ou superior a 13 anos pagam 1,5 euros por dormida, até ao máximo de sete noites seguidas, por pessoa e estadia, durante os meses de março a outubro de cada ano.A taxa é aplicada aos "hóspedes dos empreendimentos turísticos e dos estabelecimentos de alojamento local".Ficam isentos, além dos menores de 13 anos, os portadores de deficiência, com "incapacidade igual ou superior a 60%" e as pessoas "cuja estadia seja motivada por tratamento médico, estendendo-se a um acompanhante".A isenção abrange também os estudantes nacionais e estrangeiro que "ingressem na Universidade do Algarve e que utilizem empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local no início de cada ano letivo, até ao máximo de 60 dias seguidos".As unidades de alojamento ficam obrigadas à cobrança da taxa e a sua entrega à autarquia. Mas pela prestação do serviço, "os operadores receberão uma comissão de cobrança no valor de 2,5%, sujeita a IVA", segundo o regulamento municipal.A inexatidão ou falsidade dos elementos fornecidos pelos operadores turísticos para a liquidação da taxa é punível com a aplicação de um coima de 500 a 2500 euros para pessoas singulares e de mil a 5 mil para pessoas coletivas.