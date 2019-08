Taxa zero caça 671 condutores

A GNR intercetou 671 condutores a conduzirem com excesso de álcool na operação Taxa Zero, que decorreu entre 5 e 13 deste mês em várias zonas do País.Na operação foram fiscalizados 32 mil condutores. Dos 671 condutores apanhados, 230 guiavam com uma taxa-crime igual ou superior a 1,2 g/l de álcool por litro de sangue.Estes condutores foram detidos e presentes a um juiz e vão perder seis pontos na carta de condução. Outros 163 condutores foram detidos por conduzirem sem habilitação legal. A GNR detetou 14 mil contraordenações rodoviárias.