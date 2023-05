Táxi colide com seis carros e faz cinco feridos em Coimbra

Cinco pessoas ficaram feridas esta terça-feira depois de um táxi desgovernado embater em seis veículos, no centro de Coimbra. O condutor do táxi e um cliente, de 46 e 37 anos, respetivamente, ficaram em estado grave. Os outros feridos, com ferimentos ligeiros, são duas mulheres, de 75 e 53 anos, e um homem de 51.O acidente aconteceu no sentido descendente da avenida Elísio de Moura, junto à PSP de Coimbra. O táxi seguia a buzinar de forma a alertar os outros condutores que circulavam nas duas vias no mesmo sentido, mas não conseguiu evitar o embate com seis veículos. Duas das viaturas chegaram a capotar.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos 30 operacionais dos bombeiros sapadores e voluntários de Coimbra, da Cruz Vermelha Portuguesa, do INEM e da PSP.