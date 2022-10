Táxi de pais e filhos usado por rede de tráfico de droga em Lisboa

Uma rede de tráfico usava um táxi para distribuir a droga, nos Olivais, em Lisboa. A PSP deteve três homens e uma mulher com droga avaliada em 80 mil euros. A investigação, já com vários meses, tinha como alvo um homem de 41 anos, que conduzia o táxi para controlar a rede de tráfico, contando com a colaboração dos pais e do irmão, revelou este domingo a PSP.Nas buscas realizadas quinta-feira, foram apreendidas 20 mil doses de haxixe (em placas), 1700 de cocaína, 200 de esctasy, 200 doses de liamba e 15 quilos de produto de corte. Tinham ainda uma pistola de calibre 9 mm, uma arma de ar comprimido, munições, uma arma elétrica, gás-pimenta, catanas, passaportes, um cofre e 8640 euros em notas, bem como uma máquina de contar dinheiro.