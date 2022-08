Três jovens ameaçaram um taxista, de 68 anos, com uma faca e agrediram-no a murro e pontapé, na Rua das Areias, junto ao Bairro do Lagarteiro, Porto, no final de um transporte, desde o Campo 24 de Agosto, no centro da cidade, na segunda-feira. A vítima foi socorrida por bombeiros e transportada para o Hospital de S. João. A PSP procura os agressores.









O caso aconteceu pelas 03h00. O trio de jovens - que não terá causado distúrbios durante a viagem de táxi - exigiu dinheiro e roubou cerca de 60 euros, além de um telemóvel e da chave do automóvel. Ferido, o taxista foi socorrido pelos Bombeiros de Vila do Conde. A PSP esteve no local e investiga o paradeiro dos suspeitos.