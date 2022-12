Edmilson Matos, o taxista assassinado na madrugada desta quinta-feira, publicava, quase diariamente, vídeos com clientes e amigos. Entre as publicações mais recentes constam uma ‘selfie’ com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e uma publicação no qual obteve resposta da atriz brasileira Luana Piovani.Edmilson, de 45 anos, foi encontrado morto à facada, ao lado de um carro, em Rio de Mouro, Sintra.