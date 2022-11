A pornografia infantil é uma indústria milionária, das mais crescentes na Internet, tornando-se um negócio fácil e barato.” Esta é uma das conclusões apresentadas por um coletivo de juízes do Tribunal de Aveiro, num acórdão em que um taxista é condenado a 5 anos de prisão, com pena suspensa, por difundir imagens de práticas sexuais envolvendo crianças, algumas bebés, com adultos.









