Taxista de 49 anos desaparecido em Sintra

Um taxista está desaparecido desde a madrugada de quinta-feira, em Casal de Cambra, no concelho de Sintra. A família está desesperada e já participou o caso à PSP.Luís Esteves, de 49 anos, saiu de casa pelas 03h30, ao volante do seu Audi A3 cinzento. O destino seria o posto de combustível da Cepsa, em Benfica, Lisboa, onde recolheria o táxi com o qual entraria ao serviço."O patrão do meu pai ligou-lhe pelas 07h00, estranhou o facto de ele não ter aparecido para trabalhar, e o telemóvel já estava desligado. O meu pai avisa sempre a minha mãe quando chega ao táxi e desta vez não disse nada", conta ao CM a filha, Jéssica Esteves.Luís Esteves vestia calças de ganga, uma camisola azul escura, um casaco verde com letras brancas e calçava uns ténis cinzentos quando saiu de casa.Na tarde desta sexta-feira, a PSP detetou o sinal emitido pelo telemóvel de Luís Esteves.Uma fonte ligada ao processo disse aoque foi possível, com recurso ao auxílio pedido a uma operadora de comunicações móveis, definir uma área onde o sinal do telemóvel de Luís Esteves foi detetado.Para já, acrescenta a mesma fonte, o aparelho ainda não foi recuperado. No entanto, a PSP está a fazer buscas na zona definida com o apoio da operadora móvel.A esperança é de encontrar Luís Esteves ainda vivo.