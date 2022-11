Taxista de Lisboa recusa transportar Dino D’Santiago até à Amadora

O músico e compositor Dino D’Santiago denunciou, esta quinta-feira, nas redes sociais, um taxista que recusou transportar o artista português de ascendência cabo-verdiana até à Amadora.



"Esta m*** continua passados tantos anos! Acontecia-me sempre que chegava ao Porto e queria apanhar um táxi na Praça da Batalha. Hoje saio do Coliseu dos Recreios e devido apanhar um táxi na praça do Rossio a história repete-se!", escreveu o cantor no Instagram. Na mensagem, acompanhada por um vídeo, Dino D’Santiago refere que "talvez se o destino final não fosse a Amadora, a história poderia ter um final menos feliz".